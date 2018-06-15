Sınır karakolunda bayramlaşma

Mehmetçik, önce arkadaşları ve komutanlarıyla, ardından telefonla görüştükleri aileleriyle bayramlaştı.

Suriye'nin Türkmendağı bölgesinin karşısında yer alan ve sınıra yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Hamuttepe Sınır Karakolu'nda bayram sevinci yaşandı. Mehmetçik, sabah içtima yerine geçerek önce arkadaşları, ardından da komutanlarıyla bayramlaştı. 3. Hudut Taburu Piyade Yarbay Ünal Özkan Bulut, askerleri selamladıktan sonra tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşmada askerlere hitap eden 3. Hudut Taburu Piyade Yarbay Ünal Özkan Bulut, "Bu bayram belki de hayatınızda unutamayacağınız tek bayram olacak. Çünkü bayramı sınır hattında asker ocağında kutluyorsunuz. Göğüslerinizi kabartın, çünkü sizler var olduğunuz sürece Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun kahraman milleti, aileniz, sevdikleriniz daha nice bayramlarını evlerinde huzurlu bir şekilde geçirecekler" dedi.

Komutanları ile bayramlaşan askerler, törenin ardından görev yerlerine dağıldılar. Askerler, ailesinden uzakta buruk ama gururlu bir bayram yaşadı. Kimi sınırı gören kulede dürbünden ve termal kameralardan hareketliliği saniye saniye izlerken, bazı askerler de karakol çevresindeki nöbet yerlerindeki mevzilerine geçti. Askerlerin bazıları da ailelerinin bayramını kutlayabilmek için telefonlara koştu. Askerler, telefonla aradıkları anne ve babalarının bayramlarını kutladı.

Adem Karagöz - Gökhan Alan

