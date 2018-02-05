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Sınır karakolunda hareketlilik: Helikopter ve ambulanslar sevk edildi

Hatay'da, dün akşam saatlerinde teröristlerce yapılan havan toplu saldırıda 2 şehidin verildiği Erol Çavuş Sınır Karakolunda askeri hareketlilik yaşanıyor. Akşam saatlerinde karakol yakınlarından alevlerin yükseldiği görülürken, bölgeye helikopter ve ambulanslar sevk edildi.

Sınır karakolunda hareketlilik: Helikopter ve ambulanslar sevk edildi

05 Şubat 2018 18:02
Sınır karakolunda hareketlilik - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 17. gününde operasyonlar sürüyor. Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Erol Çavuş Sınır Karakoluna dün akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan toplu saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.

Bugün ise aynı bölgede askeri hareketliliğin yoğun şekilde yaşandığı gözlendi. Sınıra mühimmat dolu araç ve tank takviyesi yapıldığı, akşam saatlerinde ise çatışmaların arttığı görüldü. Erol Çavuş Sınır Karakolu yakınlarında 16.50 sıralarında alevler yükselirken, bölgeye kısa süre sonra helikopter ve ambulanslar da sevk edildi. 

Mesut Alan - Samet Doğru - İsmet Biçen - Yakup Söylemez

Etiketler: sınır karakolu

 

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