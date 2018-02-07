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Sınır köyleri kırmızı-beyaz

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, ‘Zeytin Dalı Harekatı'na yakından tanık olan sınır köyleri Türk bayrakları ile donatıldı. Bir vatandaş, dağa yaptığı Türk bayrağının yanına ‘Önce Vatan’ yazarak evinin duvarını kırmızı-beyaza boyadı.

Sınır köyleri kırmızı-beyaz

07 Şubat 2018 09:37
Sınır köyleri kırmızı-beyaz - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatı sınır ötesinde hız kesmeden sürüyor. PKK\YPG\PYD’yi bölgeden temizlemek için devam eden operasyona Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır köyleri yakından tanık oluyor. Köylüler askeri hareketliliği yakından takip ederken, yapılan top atışlarını her gece duyuyor.
Bölgede bulunan köyler ise adeta Türk bayrakları ile donatıldı. Tüm evlerin çatılarına bayraklar asılırken, vatandaşlar operasyona olan desteklerini bu şekilde belli etti. Geçiş yapan askerleri ise çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile karşılıyor. Askerler ise minik çocuklara, el sallayarak cevap veriyor.

Evinin duvarına Türk bayrağı çizdi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Zeytin Dalı Harekatı'na en sıcak şekilde tanık oluyor. Her gün onlarca askeri aracı, köylüler sevgiyle karşılıyor. Mahalle sakinlerinden Fevzi Göçer de askerlere destek için dağa, taş ve kum kullanarak Türk bayrağı çizdi. Yanına taşlarla ‘Önce Vatan’ yazan Göçer, evinin duvarına da Türk bayrakları çizdi. Operasyona çok yakın bir bölgede olduklarını ifade eden Fevzi Göçer, "Biz de Mehmetçiklerimiz, vatanımız için bu bayrakları yaptık. Askerlerimiz sevinsin, moral olsun diye bu bayrakları yaptık. Her zaman vatanımızın, devletimizin yanındayız. Her zaman devletimizi destekleyeceğiz. Mehmetçiklerimiz buradan geçerken sevinsinler diye kendi elimizle yaptık. Malzemelerimizi getirdik ve bayrağımızı çizdik. Mehmetçiğimizi Allah korusun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizi götürseler, yaşlısı, genci gitmeye hazırız" dedi.

Refik Fidan - Aykut Yeniçağ - Ecevit Cemiloğlu
 

 

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