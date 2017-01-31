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Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden Yemen raporu: Keskin nişancılar sokakta insan avlıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) , Yemen'de iç çatışmalardan kaynaklanan durumun insani krize dönüştüğünü açıkladı. MSF, “Taiz’de muhasara altında sıhhi hizmet” başlığıyla yayınladığı raporda, Yemen’in en kalabalık üçüncü şehrinde insanların iki yıldır muhasara altında ve savaş halinde yaşadıklarına dikkat çekti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden Yemen raporu: Keskin nişancılar sokakta insan avlıyor

31 Ocak 2017 16:54
Sınır tanımayan Doktorlar Örgütü'nden Yemen raporu - Tıkla İzle

Bölgede yaşayan sivil halkın sağlık hizmetlerine ulaşamadığını belirten MSF bu durumun giderek daha kötüleşebileceğinin endişe duyulduğu ifade etti. Taiz’de olanların bütün Yemen’de neler olduğunun göstergesi olduğuna işaret eden MSF Yemen sorumlusu Karline Kleijer. "Taiz’de savaşan taraflar sivillerin korunmasına saygı göstermiyor. Sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve hastalara önem verilmiyor. Her iki taraftan gelen hastalarla konuştuğumuzda, bazıları yemek hazırlarken, bazıları tarlalarında çalışırken bombalarla yaralandıklarını söylüyor. Kimileri de hayvanlarını güderken mayına basarak ayaklarının koptuğunu söylüyor, kimileri de sokakta yürürken keskin nişancılar tarafından vurulduklarını ifade ediyor” dedi.

MSF, raporlarında şu ifadelere de yer verdi. ”Taiz’de top atışları, hava saldırıları ve çatışmalar sürüyor. Suikast silahları ile evlerinden çıkan siviller, ya sakat bırakılıyor ya da öldürüyorlar. Yaralılar ve hastalara sağlık hizmeti sunulması çok zorlaştı. Şehrin savaştan önceki nüfusunun üçte birine kadar indi. Halen şehirde 2 yüz bin kişi muhasara altında yaşıyor."

Muhammet Errumeym

 

Etiketler: MSF, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü


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