“Sınır Tanımayan Sanatçılar” sergisinin sadece dünyayı gezen bir sergi serisi olmadığını ifade eden sergi küratörü Hannah Feigl, ulusal sınırları aşan bir sanatçı dayanışma ağı olduğuna vurgu yaptı. Tüm dünyayı sarsan savaşlar ve mülteci sorununa karşı bir sanatçı duruşu sergilediklerini belirten Feigl, destek verip, sergileme olanağı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Sergiyi küratör Hannah Feigl ve Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer ile birlikte gezen Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, başka bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi. Bu sözün bir meydan okuma olduğunu kaydeden Güner, “Her türlü önyargı ve sınırı yıkarak ortadan kaldırmanın en güçlü enstrümanı hiç kuşkusuz ki sanattır. Başka bir dünyanın öncülüğünü de vicdan ve öngörü sahibi sanatçıların yapacağına inanıyorum” dedi.

Sınır Tanımayan Sanatçılar İnisiyatifi’nin tüm dünyadan gelen sanatçıların dünya vatandaşı olma adına hazırladığı sergi, 30 sanatçıyı bir araya getirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nden Alec von Bargen, Almanya’dan Annette Wirtz, Johanna Freise, Götz Bury, Avustralya’dan Lynee Roberts-Goodwin, Nicola Page, Avusturya’dan Hannah Feigl, Sabine Groschup, Christian Hofmann, Christine ve Irene Hohenbüchler, Brendan Kronheim, Farid Sabha, Andreas Steiner, Felix Malnig, Bulgaristan’dan Mara Mattuschka, Çek Cumhuriyeti’ndan Petra Hudcova, Dominik Cumhuriyeti’nden Pauline Marcelle, Finlandiya’dan Eeva-Liisa Puhakka, Fransa’dan Clairerose Barbier, Galler’den Miranda Whall, İran’dan Behruz Heschmat, İsrail’den Ohad Ben Shimon, İtalya’dan Demis Martinelli, Luca Bray, Kanada’dan Ted Higney, Litvanya’dan Aiste Kirvelyte, Macaristan’dan Szilvia Ortlieb, Janos Szurcsik ve Türkiye’den Sedef Hatapkapulu’nun katıldığı sergi, savaşlardan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan mültecilere adandı. Sergi, Çankaya Belediyesi Galeri Kara’da 31 Ekim’e dek görülebilir.

