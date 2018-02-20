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Sınıra bin kişilik askeri personel sevk edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesine komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik askeri personel sevkıyatı yapıldı.

Sınıra bin kişilik askeri personel sevk edildi

20 Şubat 2018 10:39

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bölgeye aralarında komanda ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik özel birliklerin sevkıyatı yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla havalimanına getirilen birlikler, otobüslerle Suriye sınırındaki askeri üsse getirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve zeytin dalları ile karşılanan otobüslerdeki askerlerin, ihtiyaca göre Afrin'e ve sınır hattına görevlendirileceği öğrenildi.

Özel birliklere aile sürprizi

Bölgeye gelen askerlere, çevre illerde yaşayan asker yakınları tarafından sürpriz yapıldı. 1 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Uğur Çetin'in Gaziantep'te yaşayan annesi Yeter Çetin de oğlunu karşıladı. Oğluna sarılan Yeter Çetin, oğluna ve silah arkadaşlarına dua etti.

Bekir Şentürk

Etiketler: askeri personel, Gaziantep

 

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