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Sınıra büyük sevkiyat!

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs, kirpi, zırhlı kobra aracı ile komando birlikleri sevk edildi.

Sınıra büyük sevkiyat!

23 Ekim 2017 10:02
Sınıra büyük sevkıyat - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay'da sınıra askeri sevkiyat sürerken, Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık tanklar kente ulaştı. Tırların üzerine konulan tank ve fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Mayına dayanıklı kirpi, zırhlı kobra aracı ve sivil otobüsler ile komanda birliklerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikleri ile sınıra konuşlandırıldığı bildirildi. Sınıra askeri sevkiyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyatların arttığı bildirildi. 

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: sevkiyat, sınır

 

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