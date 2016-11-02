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Sınıra giden tanklar Gaziantep’te

Ankara'dan Kuzey Irak sınırına giden Barış Gücü Tugayı'na ait tank ve zırhlı araçlar, Gaziantep'e ulaştı.

Sınıra giden tanklar Gaziantepte

02 Kasım 2016 22:07
Kuzey Irak sınıra giden barış gücüne ait tanklar Gaziantep'e ulaştı - Tıkla İzle

Ankara Mamak'ta bulunan ve Barış gücü olarak bilinen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından yola çıkan ve içerisinde 17 adet tank bulunan zırhlı araç konvoyu Gaziantep'e ulaştı. Kuzey Irak sınırındaki Şırnak'ın Silopi ilçesine doğru hareket eden askeri unsurlar, karayolunda süren yaklaşık bir günlük yolculuğun ardından Gaziantep sınırlarına girdi. Geceyi Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında geçirecek olan askeri konvoyun yarın sabah saatlerinde Gaziantep'ten hareketle Şanlıurfa ve Mardin üzerinden Şırnak'a ulaşması bekleniyor.
Yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleşen sevkiyattaki tank ve zırhlı araçların Irak sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi. 

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç
 

Etiketler: kuzey ırak, tank


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