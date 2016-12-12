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Sınıra tank sevkıyatı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden sınır boylarına tank sevkıyatı yapıldı.

Sınıra tank sevkıyatı

12 Aralık 2016 17:19

Yaz aylarından itibaren operasyonların aralıksız olarak devam ettiği Kuzey Irak’ın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinin sınır boylarına sevkıyat sürüyor. Bir süre önce seyyar köprülerin sevk edildiği sınır boylarına, bu defa da tank sevkıyatı yapıldı. Çukurca ilçe merkezinden geçen tankların Uzundere beldesi yakınlarındaki sınır boylarına yerleştirileceği belirtildi.

Son teknoloji termal kameralarla donatılan askeri noktaların Kuzey Irak tarafındaki hareketliliği ise net bir şekilde gözetlediği belirtildi. Değişik tarihlerde yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Çukurca kırsalında güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor. 

Etiketler: sınır, tank


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