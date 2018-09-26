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Sınıra yerleştiriliyorlar: Her biri ise 4.5 ton ağırlığında

Sınıra yerleştiriliyorlar: Her biri ise 4.5 ton ağırlığında
Sınıra yerleştiriliyorlar: Her biri ise 4.5 ton ağırlığında

Suriye sınırına konulan dev beton duvarların her biri 4.5 tın ağırlığında.

Sınıra yerleştiriliyorlar: Her biri ise 4.5 ton ağırlığında - Tıkla İzle

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle olası tehditlere karşı Türkiye önlemlerini almaya devam ediyor. Sınır boyuna yerleştirilen beton duvarlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hazırlanırken, ardından yüklenici firmalar tarafından özenle yerleştiriliyor. Günde ortalama 80 adet beton duvar üretildiğini söyleyen Mehmet Ali Durmaz, ortalama 4 ton ağırlığındaki duvar parçalarının sınır hattına yerleştirildiğini söyledi. 

Güvenlik amaçlı duvarların sınıra yakın bölgede hazırlandığını belirten Durmaz, “Şu anda sınır betonları yapım çalışmalarına devam ediliyor. Biz aracı firmayız ürettikten sonra ilgili firmalar alıp sınır hattına yerleştiriyor. Günde ortalama 80 adet üretiliyor ve her biri ise 4.5 ton ağırlığında. Günde 250 metreküp beton dökülüyor. 4 metre yüksekliğinde ve 3 metre eninde üretilen bu duvarlar sınır hattında güvenlik amaçlı yapılıyor” dedi.  

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