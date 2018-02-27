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Sınırda 5 kişinin cesedi bulundu

Irak’tan Türkiye’ye kaçak geçmek isterken dondukları belirlenen 5 kişinin cesedi bulundu.

Sınırda 5 kişinin cesedi bulundu

27 Şubat 2018 14:50

Alınan bilgilere göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi Samanlı köyünün yakınlarındaki Irak sınırının diğer tarafında 5 kişinin cesedi bulundu.

Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından cesetlerin yabancı uyruklu şahıslara ait olduğunu tespit etti. 4'ü çocuk, biri kadın 5 kişinin yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken donarak yaşamını yitirdikleri belirlendi.

Cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı. 

Ayhan Dinç
 

Etiketler: hakkari, Irak, kaçak göçmen

 

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