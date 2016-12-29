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Sınırda bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan bazı sınırlar 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Sınırda bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

29 Aralık 2016 19:22

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için aşağıda belirtilen alan özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiş,belirtilen tarihler arasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır.

Buna göre, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, İslahiye ilçemiz sınırlarında bulunan, ’Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca Sırtları, Ufacık Mezrası’ arasında kalan bölgede, 05.01.2017 günü saat 00:00’dan başlayarak, 19.01.2017 günü saat 23:59’a kadar 15 gün süre ile Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Buna göre 05 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığınca yapılacaktır’’denildi.


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