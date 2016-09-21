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Sınırda çatışmalar şiddetlendi

Kilis’in karşısında bulunan Suriye köylerinde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri fırtına obüsler ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ’i vuruyor.

Sınırda çatışmalar şiddetlendi

21 Eylül 2016 15:07
Sınırda çatışmalar şiddetlendi - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 29. gününde Azez ilçesine bağlı Kefrhan ve Baragidah köyleri ile Azez, Rai bölgeleri arasında muhalif unsurlardan oluşan beş özel görev kuvvet grubu DAEŞ’e karşı mücadele veriyor. DAEŞ ile ÖSO arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş desteği verdiği ÖSO’nun ilerleyişi devam ediyor.

Fırtına obüsleri, Suriye’nin iç bölgelerinde Türkiye sınırına 15 kilometre mesafede bir DAEŞ aracını vurdu. Yoğun duman Kilis’ten görüldü. ÖSO ile DAEŞ arasında çatışmalar RAİ ile Azez kırsalında şiddetlenerek sürüyor. Çatışmalardan kaçan Suriyeliler ise güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın yerlerdeki zeytin bahçeleri içerisinde kurdukları derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Dağ
 


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