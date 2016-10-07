Fırat Kalkanı Harekatının 45'inci gününde, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri DAEŞ kontrolündeki Baragat ve Kefergan köyünü kontrol altına almak için şiddetli çatışmaya girdi. Kilis'ten duyulan atış sesleri ve fırtına obüsleri ile ÇNRA atışları yoğunlaştı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Azaz-Rai sektöründe, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai Güneybatısında yer alan Aktarin meskûn bölgesinde büyük ölçüde kontrol sağlamıştır. Yer yer DAEŞ unsurları ile temas, düşük yoğunluklu çatışma ve mayın/EYP temizliği faaliyetleri sürdürülmektedir" denildi.

