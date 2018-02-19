Diğer
Kategoriler

Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birlikleri, Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından, ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.

Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı

19 Şubat 2018 14:53
Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 31. gününde Afrin bölgesindeki terör hedefleri bombalanmaya devam ediliyor.

Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından harekete geçen TSK, Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinden ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini vurdu.
Harekatta stratejik öneme sahip Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha edildi. Fırtına obüsler de bölgede hazır bekletiliyor.

Öte yandan, mühimmat taşıyan askeri araçların da bölgeye sevk edildiği görüldü.  

Caner Sönmez – İsmet Biçen – Medeni Topaloğlu – Yakup Söylemez
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç