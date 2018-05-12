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Sınır’da Galatasaray coşkusu

Irak’ın sıfır noktasındaki Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Galatasaray taraftarları attıkları sloganlarla sınırı inletti.

Sınırda Galatasaray coşkusu

12 Mayıs 2018 22:24

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etmesi sınır boylarını hareketlendirdi.
Bir zamanlar olaylarla anılan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde huzurun sağlanmasıyla birlikte bu defa sınır boyları silah sesleri ile değil yapılan tezahüratlar ve atılan sloganlarla inletildi.
Maçın bitmesi ile birlikte Galatasaray taraftarları ilçe merkezini adeta bir birine kattı. Ellerinde Galatasaray bayrakları bulunan taraftarlar ilçenin değişik noktalarında sevgi gösterilerinde bulundular.
Araç turu ile sınır boylarında tur atan taraftarlar ellerindeki aydınlatmalarla galibiyetin sevincini yaşadılar. Sınır boylarında elleri tetikte nöbet tutan güvenlik güçleri ise uçaktan olup bitenleri izleyerek ilçesin güvenliğini sağladılar.  

Feyzullah Taş

 

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