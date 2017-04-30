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Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında güvenlik kuleleri inşa ediliyor.

Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor

30 Nisan 2017 12:52
Sınırda güvenlik kuleleri yükseliyor - Tıkla İzle

Suriye ile Türkiye arasında güvenlik duvarının inşa edilmesinin ardından şimdi de güvenlik kuleleri yapılmaya başladı. Sınırın sıfır noktasında daha öncede metal olan güvenlik kulelerinin yanında beton güvenlik kuleleri inşa ediliyor. Yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olan kulelerin bir kısmı tamamlanırken bir kısmının yapımına ise devam ediliyor. Yapılan güvenlik kuleleri sayesinde Türk askeri tarafından sınırın Suriye tarafındaki her türlü hareketlilik rahatlıkla gözlenebilecek. 

Akçakaleliler, “Sizin de gördüğünüz gibi güvenlik önlemleri alınıyor. Şu dalgalanan bayrak bizim canımız, ciğerimiz, vatanımız, birliğimiz. İnşallah bundan bir hafta sonra o sarı bayrağı kaldıracağız. Bu kapı ve kuleler güvenliğimiz için yapılıyor” ifadelerine yer verdi.  


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