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Sınırda Mehmetçiğin can dostu olacaklar

Yüzlerce koyun ve kuzu sürüsünü koruyan Akbaş ve Karabaş ırklı köpekler artık Mehmetçikle beraber sınır karakollarında nöbet bekleyecek.

Sınırda Mehmetçiğin can dostu olacaklar

07 Aralık 2016 10:21
Sınırda Mehmetçiğin can dostu olacaklar - Tıkla İzle

3 ay önce başlatılan proje kapsamında, 22 çoban köpeği çeşitli sınır karakollarında göreve başladı. Proje tüm sınır karakollarına köpekler teslim edilene kadar devam edecek. 

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Yılmaz tarafından hayata geçirilen ve koordinatörlüğünü de Balıkesir Türk Çoban Köpekleri Araştırma ve Üretim Tanıtım Merkezi sahibi Muhammet Karakoyun'un yaptığı projede, çoban sürülerini koruyan Akbaş ve Karabaş ırkı köpekler sınır karakollarında göreve başlayacak. Herhangi bir eğitim almalarına gerek kalmayan ve yavru iken teslim edilecek olan köpekler sınır güvenliklerinin sağlanması noktasında yeni bir misyon oluşturacak.

Proje hakkında bilgi veren Muhammet Karakoyun, ülke güvenliğinin sağlanmasına destek olmak amacıyla böyle bir işe girdiklerini belirterek, "Yıllarca sürülerimizi, malımızı ve mülkümüzü koruyan bu köpekler, şimdi yeni bir misyon üstlendi. Ülkemizin güvenliğinde baş rol üstlenen sınır karakollarımızda, sınır güvenliklerinin sağlanması noktasında bu köpeklerimiz de rol alacak. Bütün sınır karakollarımıza bu aslanlarımızdan göndereceğiz. Projeyi Ardahan Üniversitesinden Doç.Dr. Orhan Yılmaz hocamız yapıyor. Biz de köpeklerin temini konusunda Balıkesir ve Denizlili bir çok üretici ile birlikte sınırlarımızın ve milletimizin korunması amacıyla yavru köpeklerimizi oralara gönderiyoruz. Şu an da Ermenistan sınır karakollarının hemen hemen tamamında köpeklerimiz göreve başladı. İnşallah ülkemizin tüm sınır karakollarının güvenliğinin sağlanmasında görev yapacak köpeklerimizi göndereceğiz" dedi.

Sınır karakollarında görev yapacak köpeklerle birlikte askerlerin hizmetlerinin daha kolay yürütülebileceğini söyleyen Karakoyun, "Bu proje başlayalı 3 ay oldu. Sınırdaki birliklere şimdiye kadar 22 tane köpek yavrusu teslim edildi. Balıkesir ve Denizli'den köpek üreticisi arkadaşlarımız ile birlikte yavru köpeklerimizi Ardahan Üniversitesin'den gelen görevlilere teslim ettik ve yavrular da sınır karakollarına teslim edildi" şeklinde konuştu. 

Köpeklerin temini ve sınır karakollarına gönderilmesinde hiç bir ticari beklentileri olmadığını ve bu işi sadece ülke güvenliğinin sağlanması destek amacıyla yaptıklarını söyleyen Balıkesir Türk Çoban Köpekleri Araştırma ve Üretim Tanıtım Merkezi sahibi Muhammet Karakoyun, "Bu işin içinde ticari hiç bir unsur yok. Tamamen ülke güvenliği için sağlanan bir destek. Balıkesir Türk Çoban Köpekleri Araştırma ve Üretim Tanıtım Merkezi olarak bu işin koordinatörlüğünü yapıyoruz. Yavruların temin edilmesi, aşılanması ve hangi yavruların oraya gidebileceği konusunda karakter testi yapıyoruz" dedi.

Akbaş ve Karabaş ırkı çoban köpeklerin sınır karakollarındaki güvenliğin sağlanmasında çok büyük pay sahibi olacağını belirten Karakoyun, "Bu köpeklerin sınır karakollarının güvenliğinde tavsiye edilmesindeki en önemli faktör bunların hiç birinin eğitim almasına gerek olmaması. Köpeklerimiz hiç biri hiç bir eğitim almadan yapması gereken görevleri en üst seviyede yapan köpeklerdir. Koruma güdüleri çok yüksektir. Karabaş ve Akbaş ırkı köpeklerimizin tamamı koruma görevini mükemmel yaparlar. Bu gönderdiğimiz yavru köpekler şu anda görevlerinin başında. Alan koruma konusunda çok mükemmel karakter yapısına sahipler, testlerden de geçirildiler. İnşallah görevlerini de liyakatla yürütürler" diye konuştu.

Tüm sınır karakollarına teslim edilecek
Projenin Türkiye'deki tüm sınır karakollarına köpekler teslim edilinceye kadar devam edeceğini söyleyen Karakoyun, "Tüm sınır karakollarına bu hayvanları teslim edeceğiz. Bu iki ırktaki köpeklerimizin tamamı mükemmel koruma yapan köpekler. Karakolların korunması noktasında ön uyarı birliğinde görev alacaklardır" dedi.

Balıkesir Türk Çoban Köpekleri Araştırma ve Üretim Tanıtım Merkezi olarak 160'a yakın damızlık hayvan potansiyeline sahip olduklarını söyleyen Karakoyun, "Buradaki köpeklerimiz aktif olarak sürülerde görev yapıyor. Balıkesir ve Denizli'de bu işi yapan çiftliklerle birlikte yavru üretimini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sürüyü koruyan köpek, askeri tesisleri de korur"
Kendisine ait 230 koyunu olan ve bu koyunları 5 Karabaş köpeğin koruduğunu ifade eden Karadeniz, "Köpeklerimin ırkı çok iyidir. Bu köpeklerimiz sürüye giren yabancı koyunları bile sürüye katmaz. Sürüye dadanan kurt, domuz ve çakal gibi hayvanları sürüye sokmaz. Bizim buralarda benim sürümü koruyan bu köpekler olmazsa biz buralarda iş yapamayız. Bu köpeklerin sınır karakollarını en iyi şekilde koruyacağına inanıyorum. Ufak yavru olarak alınan bu köpekler askeri birlikleri ve askeri tesisleri en iyi şekilde korur" şeklinde konuştu.  

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak


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