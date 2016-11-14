Grupların ağır silahlarla birbirlerine saldırması sonucu yaşanan patlama ve çatışmaların sesi Kilis’ten de duyuluyor.

Edinilen bilgiye göre, Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı'nı elinde tutan iki muhalif grup, Babul Selam Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda itilaf çıkması üzerine sabah saatlerinden itibaren çatışmaya başladı. Gruplar havan topları, tanklar, roketatarlar ve doçka silahlarla birbirlerine saldırmaya başladı. Çatışma ve patlama sesleri Kilis kent merkezinden de duyulurken, atılan top ve havan mermileri nedeniyle bölgeden dumanlar yükseliyor. Silah seslerinin kesilmediği bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sınır birlikleri alarma geçti. Sınırın sıfır noktasında çatışmalar çıplak gözle görülürken, Azez ve çevresindeki kamplarda 300 bine yakın Suriyeli barınıyor.

Mehmet Ali Dağ