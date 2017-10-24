Sınırda nöbet tutan askerle ailesinin duygulandıran buluşması

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ali Özmetli çifti, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ballı köyünde Irak sınırının sıfır noktasında bulunan 23. Piyade Sınır Tümeni 48. Hudut Tugayı 4. Hudut Taburu 2. Hudut Bölük Komutanlığına bağlı Altıntepe Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan çocukları Bayram Özmetli ile kendilerini buluşturması için Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun'a başvurdu. Kaymakam Coşkun, 23. Tümen Komutanlığı ile görüşerek aileyi uçakla Adana’dan Şırnak’a gönderdi. Helikopterle oğulları Bayram Özmetli’nin askerlik yaptığı Irak sınırının sıfır noktasındaki Altıntepe Hudut Karakolu'na götürülen anne ve baba, kulede nöbet tutan asker oğullarına büyük bir sürpriz yaptı. Askerin sürprizden haberi olmaması için buluşma çok gizli tutuldu.

Karakola helikopterle getirilen anne ve baba, karakolun içinden gizlice geçerek oğullarının nöbet tuttuğu kuleye doğru gitti. Oğlunu göreceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen anne ve baba nöbet yerine giderken Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk ise kuleye çıkarak askerden tekmil aldı. Komutan tekmil aldığı sırada merdivenlerden çıkan anne ve baba, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk'ün arkasında durdu. Tekmili bitiren Bayram Özmetli'in yanına giden tabur komutanı, annesini arayıp aramadığını sordu. Bayram Özmetli'nin "görüşüyorum komutanım" demesi üzerine komutanı ise “şimdi burada olsa ne yaparsın" diye sorması üzerine bir anda duraksayan asker Özmetli’ye komutanı arkasına bakmasını söyledi.

Annesini ve babasını karşısında gören Bayram Özmetli bir anda donup kaldı. Daha sonra sarılan anne ve oğlu sevinç gözyaşları döktü. Dakikalarca sarılan anne ve asker oğlu hasret giderdi. Oğlunu gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Özmetli, her annenin bunu yaşaması gerektiğini söylerken, büyük sevinç yaşayan Bayram Özmetli ise bir türlü konuşamadı. Babasına da doyasıya sarılan Asker Özmetli, uzun süre gözyaşı döktü. Daha sonra oğlu ve diğer askerlerle yemek yiyen anne ve baba, buna vesile olan herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

Anne ve babasını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Bayram Özmetli ise "Anne ve babamın buraya gelmesi benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Buna vesile olan komutanlarıma çok teşekkür ederim. Hudutta askerlik yapmak herkese nasip olmaz. Bu nedenle kendimizi çok şanslı ve gururlu hissediyoruz. Ben ve arkadaşlarım gece gündüz, 24 saat görevimizin başındayız. Tüm vatandaşlarımız rahat uyusunlar" dedi.

Anne Zeynep Özmetli ve baba Ali Özmetli oğullarıyla birlikte zaman geçirebilmeleri için kendilerine her türlü imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.

Eyüp Yüksel İbicioğlu