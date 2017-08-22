Sınırda yakalanan YPG’li ‘Şirvan’ kod adlı terörist tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Bölük Komutanlığı, bir ihbar üzerine Kırıkhan’ın Sucu Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda YPG’in üst düzey ismi 26 yaşındaki ‘Şirvan’ kod adlı şahıs ve evli olduğu 22 yaşındaki M.T isimli kadını sınırda yakalandı. İfadesi alınan kod adı ‘Şirvan’ olan terörist, YPG üyesi olduğu ve 2013 yılından beri üst düzeyde görev yaptığını açıkladı.

Adliyeye çıkarılan terörist tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İsmet Biçen