Edinilen bilgiye göre, bir grup PYD/PKK terör örgütü mensubu Suriye sınırından Mardin'in Nusaybin ilçesine bomba ve mühimmat geçirmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden çok sayıda kaleşnikof mermisi, 2 adet tabanca, 80 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Öte yandan, Nusaybin ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Abdulkadirpaşa Mahallesi’nde yapılan çalışmaları sonucu PKK terör örgütüne ait 1 adet kanas, 2 adet kalaşnikof, 1 adet bixi, 1 adet roketatar, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda kalaşnikof şarjörü ve kalaşnikof mermisi, 2 adet tencere, dürbün, çok sayıda pil, çok sayıda bixi mermileri, 1 adet kamera, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 adet hücum yeleği, 1 adat teçhizat kemeri ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Neriman Çelebi