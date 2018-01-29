Diğer
Kategoriler

Sınırdan sızmaya çalışan teröristlere asker geçit vermedi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ederken, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK/YPG'li 2 teröristten 1'i ölü, 1'i ise yaralı olarak ele geçirildi.

Sınırdan sızmaya çalışan teröristlere asker geçit vermedi

29 Ocak 2018 11:39

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Piyade Hudut Karakolu sınırdan Türkiye’ye sızmaya çalışan teröristlere asker geçit vermedi. Gece gündüz sınırda nöbet tutan askerler, teröristleri fark ederek 'dur' ihtarında bulundu. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye sızmaya çalışan 2 terörist, askerin uyarılarına uymayınca müdahale edildi. Asker tarafından yapılan müdahalede 1 terörist ölü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk askeri sınırda ülke güvenliğini korumak için kuş uçurmuyor. 

Beril Solmuşgül
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç