Sınırdan sızmaya çalışan teröristlere asker geçit vermedi

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Piyade Hudut Karakolu sınırdan Türkiye’ye sızmaya çalışan teröristlere asker geçit vermedi. Gece gündüz sınırda nöbet tutan askerler, teröristleri fark ederek 'dur' ihtarında bulundu. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye sızmaya çalışan 2 terörist, askerin uyarılarına uymayınca müdahale edildi. Asker tarafından yapılan müdahalede 1 terörist ölü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk askeri sınırda ülke güvenliğini korumak için kuş uçurmuyor.

Beril Solmuşgül

