Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğinde Özgür Suriye Ordusu, ilerleyişini Suriye’nin Çobanbey Kasabası (RAİ) bölgesi ile Azez ilçesine bağlı köylerde sürdürüyor. Çatışmaların sürdüğü bölgelere sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla RAİ bölgesi ile Azez kırsalına sabah erken saatlerden itibaren bombalamaya başladı. DAEŞ terör örgütü mevzileri ve hedefleri vurulurken, sınırda konuşulu bulunan zırhlı araçlar ile kirpiler, Kilis'in Yavuzlu köyünün sınır hattından Suriye’ye giriş yaptı. Suriye’nin köylerinde de Özgür Suriye Ordusu’nun hareketliliği sürerken, vurulan DEAŞ hedeflerinden siyah dumanlar yükseliyor. Sınırın Türk ile Suriye tarafından büyük hareketlilik yaşandığı gözlenirken, çatışmalar iç bölgelerde sürüyor.

Mehmet Ali Dağ

