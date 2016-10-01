Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğini alan Özgür Suriye Ordusu'nun, Suriye’nin Çobanbey kasabası (RAİ) ile Azez ilçesi kırsalındaki ilerleyişi sürerken, Özgür Suriye Ordusu ile DEAŞ arasında çatışmalar da devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu kamyonlar ve araçlar ile personel, cephane ile silah sığınağı yaparken, sınır hattında zırhlı araçlar da devriyelerini arttırdı. Aralıklarla, fırtına obüs topları, tank birlikleri ile ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedeflerini vuruyor. Özgür Suriye Ordusu’nun DEAŞ terör örgütü kontrolündeki bölgelere operasyon başlatmak için hazırlık yaptıkları gözlendi. Çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu askerleri de sınır hattından ambulanslarla alınarak Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Çatışmalar nedeniyle vurulan DEAŞ hedeflerinden zaman zaman dumanlar yükseliyor.

Mehmet Ali Dağ

