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Sınırın sıfır noktasına dev bir Türk Bayrağı daha

Akçakale Belediyesi tarafından Suriye sınırına yakın bölgeye dikilen 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metre genişliğinde, 6 metre uzunluğunda Türk bayrağı törenle gönlere çekildi.

Sınırın sıfır noktasına dev bir Türk Bayrağı daha

18 Mayıs 2018 17:31

Daha önce ilçenin Hürriyet, Öncül, Altıntepe, Aşağı Beydaş, Yukarı Beydaş ve Koruklu mahallerinden oluşan toplam 6 tepenin hakim noktalarına dev Türk bayrakları dikilmişti. 

Dikilen 6 bayrak direği sonrası Geçittepe Mahallesi sakinlerinden de böyle bir talep geldi. Akçakale Belediyesi Geçittepe Mahallesi sakinlerinden gelen talebi geri çevirmeyerek hakim bir tepeye Ay Yıldızlı Türk Bayrağı dikilmesine karar verdi. Belediye ekipleri kısa sürede çalışmalarını bitirerek bayrağı düzenlenen törenle gönlere çekti. 

Geçittepe Mahalle Muhtarı İsa Bozkurt yaptığı konuşmada “Talebimiz kısa sürede karşılık buldu. Bizleri kırmayıp Ay Yıldızlı Türk Bayrağın bu şekilde gölgesini üzerimizden eksik etmeyen belediye başkanımız Abdülhakim Ahyana teşekkür ediyoruz. Allah başkanımızdan razı olsun” dedi. 

“Bugün birlik ve beraberlik günüdür” 

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, Geçittepe’ye dikilen bayrağın ilçenin hakim noktalarına dikilen 7’nci Türk Bayrağı olduğunu ifade ederek, "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın. Her seferinde dile getiriyorum, Akçakale olarak bizler bayrağın ve bayraksızlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Binlerce Suriyeliye ensarlık yapıyoruz. Gördüğümüz ve gözlemlediğimiz şu ki bayraksız, topraksız ve vatansız olmak çok zor. Rabbim Türkiye olarak birlik ve dirliğimizi daim kılsın inşallah” diye konuştu.  

 

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