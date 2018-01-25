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Sınırın sıfır noktasında askeri tatbikat

Suriye'nin, terör örgütü PYD kontrolündeki Telabyad kentine sınırı olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınırın sıfır noktasında kısa süreli askeri tatbikat yapıldı.

Sınırın sıfır noktasında askeri tatbikat

25 Ocak 2018 16:49
Sınırın sıfır noktasında askeri tatbikat - Tıkla İzle

Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda bayraklı nöbet kulübesi olarak inşa edilen sınır kapısı alanında, iki manga asker kısa süreli bir tatbikat gerçekleştirdi. Askerlerin tam teçhizatlı olarak ağır silahlar taşıdığı tatbikat gerçeği aratmadı. Sınırdaki askerlerin hareketliliğini gören vatandaşlar, meraklı bakışlarla olup biteni anlamaya çalıştı. Kısa süreli yaşanan hareketliliğin tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Tatbikatın bitmesinin ardından askerler araçlara binerek sınır bölgesinden ayrıldı. Sınırda olası sızmalar ve yaşanabilecek hareketliliğe karşı hazırlıklı olmak ve bu hazırlığı gözden geçirmek amacıyla tatbikatın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Mehmet Dikeç

Etiketler: tatbikat

 

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