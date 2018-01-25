Sınırın sıfır noktasında askeri tatbikat

Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda bayraklı nöbet kulübesi olarak inşa edilen sınır kapısı alanında, iki manga asker kısa süreli bir tatbikat gerçekleştirdi. Askerlerin tam teçhizatlı olarak ağır silahlar taşıdığı tatbikat gerçeği aratmadı. Sınırdaki askerlerin hareketliliğini gören vatandaşlar, meraklı bakışlarla olup biteni anlamaya çalıştı. Kısa süreli yaşanan hareketliliğin tatbikat olduğu anlaşılınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Tatbikatın bitmesinin ardından askerler araçlara binerek sınır bölgesinden ayrıldı. Sınırda olası sızmalar ve yaşanabilecek hareketliliğe karşı hazırlıklı olmak ve bu hazırlığı gözden geçirmek amacıyla tatbikatın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Mehmet Dikeç