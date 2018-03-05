Sınırın sıfır noktasında futbol ve kardeşlik turnuvası

Kızıltepe ilçesine bağlı 16 köy toplanarak ‘kardeşlik' temalı bir futbol turnuvası düzenledi. Müsabakalar, Suriye sınırına yakın bir yerde bulunan Büyükboğaziye köyü toprak sahasında oynanıyor. Takımlar hiçbir yerden yardım alamadan bu turnuvayı düzenledi. Haftada iki müsabakanın yapılacağı maçlar eleme usulüyle oynanırken, maçlara taraftarlar da yoğun ilgi gösteriyor. Köy takımları bölgede bunu gelenek haline getirmek istiyor. Futbolun birleştirici bir güç olduğunu belirten Büyükboğaziye Köy Muhtarı Seyfettin Çiftçi, "Futbol kardeşlik ve barıştır. 16 köy bu turnuvaya katıldı. Özellikle bahar aylarında başlıyoruz. Kendi aramızda böyle güzel maçlar yapıyoruz" dedi.

"Kardeşlik turnuvası"

Organizasyonu düzenleyen Yakup Sancar, maçlara gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu turnuva ilk önce dostluk, kardeşlik ve kaynaşmak için yapıldı. Çok güzel bir organizasyon. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için, spora ve futbola yönlendirmek için bu turnuvayı düzenledik. 7’den 70’e herkes burada. Futbol barış, sevgi ve kardeşliktir" şeklinde konuştu.

"Yetkililerden destek bekliyoruz"

Müsabakaya katılan Büyükboğaziye kalecisi Ahmet Can, "Bu turnuvayı kendi imkanlarımızla yaptık. Takımlar kendi aralarında bunu karşıladılar. Kaymakamlıktan herhangi bir destek almadığımız için bunu gündeme getirmek istiyoruz. Bu kadar futbol sevdalısı var. Buna bir yetkilinin el atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Panzerler kaptanı Talat Aydın ise, "Turnuvaya 16 köy katıldı. Bugün maçımız vardı ve maçımızı aldık. Sevinçliyiz ve mutluyuz. Herkese başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Selman Güneş