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Sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe çiğköfte

Adıyaman’dan Kilis’e giden vatandaşlar sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe çiğköfte yoğurdu.

Sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe çiğköfte

26 Şubat 2018 18:29

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Adıyaman’dan Mehmet Ulum öncülüğünde bazı vatandaşlar Kilis’te sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe bin kişilik çiğköfte ikramında bulunuldu. Adıyamanlı vatandaşlar yoğurdukları çiğköfteleri Mehmetçiklere ikram etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Mehmet Ulum, “Ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçiğimize hem moral vermek hem de destek olmak üzere çiğköfte ikramında bulunmak istedik. Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar ile görüşerek gerekli izinleri aldık. Beledi tarafından yapılan araç tahsisinin ardından 15 kişi Kilis’e gittik. Kilis Elbeyli’de sınırın sıfır noktasında bulunan üs bölgesinde çiğköfte yoğurduk. Askerimize çiğköfte ikramında bulunduk. Bizlerden desteklerini esirgemeyen yetkililere ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, çiğköfte

 

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