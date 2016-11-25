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Sınırın sıfır noktasındaki öğretmenler unutulmadı

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sınırın sıfır noktasında görevini icra eden öğretmenleri ziyaret etti.

Sınırın sıfır noktasındaki öğretmenler unutulmadı

25 Kasım 2016 17:49

Suruç’un Suriye sınırında yer alan Mürşitpınar Ortaokulu öğretmenlerine gerçekleştirilen ziyarete, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Suruç İlçe Müdürü Ramazan Bulut, İdare İşler Müdürü İbrahim Halil Alp, Spor Şube Müdürü Murat Bağış, Tesisler Şube Müdürü Emrah Yaşar, Gençlik Merkezi müdürleri ve liderleri katıldı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürü Hakan Keşküş, öğretmenlerin sınırın sıfır noktasında görevlerini zor şartlar altında icra ettiklerini belirterek onların 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenlere karanfil dağıtan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değneğin analarla öğretmenlerin elinde olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin her türlü zorluğu aldırış etmeden fedakarlık örneği gösterdiğini dile getiren Keşküş, öğretmenler günü için hazırladıkları pastayı ise öğretmenlerle kesti. Öğretmenler ile sohbet eden Keşküş, öğretmenlerin Şanlıurfa’ya gelip daha sonra Şanlıurfa’dan kaçış arayışında olmasının üzücü olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimiz ne yazık ki Şanlıurfa’ya geldikten sonra Şanlıurfa’dan kaçmanın derdine düşüyor. Biz öğretmenlerimizin kaçış arayışında olmasını istemiyoruz. Bu durumu en iyi ben bilirim okula giderken bu nedenle çok öğretmen değiştirdim bu öğrencileri olumsuz etkilemekte öğretmenlerimize rica ediyoruz lütfen Şanlıurfa’dan kaçmayın” diye konuştu. 

Etiketler: 24 kasım öğretmenler günü, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü


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