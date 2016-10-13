Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş desteği ile ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DAEŞ’ın kontrolündeki köyleri tek tek alıyor. Azez-RAi arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azez'in doğusunda ilerliyor. Özgür Suriye Ordusu’na onlarca TIR ve kamyona yüklenen askeri malzemeler ve mühimmat takviyesi yapıldı. Özgür Suriye Ordusunun DAEŞ’ın kontrolünde bunan Dabalık kasabasını almak için büyük yığınak yaptığı öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ

