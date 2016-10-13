Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sınırın Suriye tarafında büyük hareketlilik

Sınırın Suriye tarafında büyük hareketlilik

Fırat Kalkanı Harekatının 51’inci gününde sınırın Suriye tarafında büyük hareketlilik yaşanırken, Özgür Suriye Ordusu sığınak yapıyor.

Sınırın Suriye tarafında büyük hareketlilik

13 Ekim 2016 17:04

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş desteği ile ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DAEŞ’ın kontrolündeki köyleri tek tek alıyor. Azez-RAi arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azez'in doğusunda ilerliyor. Özgür Suriye Ordusu’na onlarca TIR ve kamyona yüklenen askeri malzemeler ve mühimmat takviyesi yapıldı. Özgür Suriye Ordusunun DAEŞ’ın kontrolünde bunan Dabalık kasabasını almak için büyük yığınak yaptığı öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: suriye sınırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!