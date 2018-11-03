Sinop Pirinç Festivali 8 Kasım'da başlıyor

Sinop Dernekler Platformu tarafından düzenlenen Sinop Pirinç Festivali 2018, bu sene 8 Kasım'da başlıyor. Maltepe'de gerçekleşecek organizasyonda katılımcılara yöresel ziyafetler ve müzik şöleni yaşatılacak. Yapılan açıklamada; Yağmur Yalçın, Serkan Öztürk, Cengiz Yolalan, Gurbetçi Ali, Mehmet Dalgıç, Bayram Kaya, Şair Zeynel Parmaksız gibi ünlü sanatçılar, yöresel davul zurna ekibi ve sürpriz sanatçıları canlı performanslarıyla sahne alacaklar. 11 Kasım'a kadar devam edecek ve yüksek katılımın beklendiği festivalde, bu yıl yine birçok etkinlik ve sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Sinop Pirinç Festivali 2018; etkinliği için kapılar 8 Kasım Perşembe günü Saat 18.00'den itibaren festival misafirlerine açılacağı bilgisi verilirken, gece saatlerine kadar sürecek olan festivalde yöresel ürünler ve yöresel kültür tanıtımı yapılacak.