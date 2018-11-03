İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop Pirinç Festivali 8 Kasım'da başlıyor

Sinop Pirinç Festivali 8 Kasım'da başlıyor
Sinop Pirinç Festivali 8 Kasım'da başlıyor

Sinop Pirinç Festivali 2018, 8 Kasım'da ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Sinop Dernekler Platformu tarafından düzenlenen Sinop Pirinç Festivali 2018, bu sene 8 Kasım'da başlıyor. Maltepe'de gerçekleşecek organizasyonda katılımcılara yöresel ziyafetler ve müzik şöleni yaşatılacak. Yapılan açıklamada; Yağmur Yalçın, Serkan Öztürk, Cengiz Yolalan, Gurbetçi Ali, Mehmet Dalgıç, Bayram Kaya, Şair Zeynel Parmaksız gibi ünlü sanatçılar, yöresel davul zurna ekibi ve sürpriz sanatçıları canlı performanslarıyla sahne alacaklar. 11 Kasım'a kadar devam edecek ve yüksek katılımın beklendiği festivalde, bu yıl yine birçok etkinlik ve sürpriz hediyeler dağıtılacak. 

Sinop Pirinç Festivali 2018; etkinliği için kapılar 8 Kasım Perşembe günü Saat 18.00'den itibaren festival misafirlerine açılacağı bilgisi verilirken, gece saatlerine kadar sürecek olan festivalde yöresel ürünler ve yöresel kültür tanıtımı yapılacak.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.