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Sinoplu motorculardan saygı sürüşü

Sinop Motor Sporları Kulübü ve Sinop Enduro Kros Kulübü ‘’Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü’’ gerçekleştirdi.

Sinoplu motorculardan saygı sürüşü

11 Şubat 2018 18:11

Sinop Hamsi Yolu’nda toplanan Sinoplu gençler motosiklet korteji düzenledi. Tüm ülkede eş zamanlı olarak yapılan organizasyon Sinop Hamsi Yolu’nda başladı. Sinoplu motorcular Sinop şehir merkezinde turlayarak Sinop Çukurbağı Mezarlığı’ndaki şehitliğe gitti. Yaklaşık 50 motosikletlinin katıldığı organizasyonda şehitliğe çiçek bırakıldı, şehitlere dua edildi.

Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden organizasyonda Sinop Motor Sporları Kulübü Başkanı Atilla Hakan Şen, Afrin şehitleri için toplandıklarını belirtti. Şen yaptığı açıklamada, “Bugün burada toplanmamızın amacı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onların içinde bizim atalarımız, dedelerimiz, büyüklerimiz ve şu anda ülkemizin sınırlarını, bayrağımızı, vatanımızı, namusumuzu korumak için mücadele veren ve bu uğurda halen şehitler verdiğimiz, şehit haberleri aldığımız bir günde yapabileceğimiz bizim tek şey budur. Bizim elimizden gelen askerimizin, ordumuzun, vatanımızın, milletimizin yanında olduğumuzu gösterebilmek. Keşke şehitlerimiz olmasa ama maalesef böyle bir gündeyiz. Böyle bir günde toplanmak istemezdik. Allah vatanımızı, ordumuzu korusun. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine yakınlarına taziyelerimi ve sabırlar diliyorum’’ dedi. 

Osman Aksu

 

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