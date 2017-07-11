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Sinop’ta 112 ekibine çirkin saldırı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir vatandaş çağırdığı 112 Acil Sağlık görevlilerine hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulundu.

Sinopta 112 ekibine çirkin saldırı

11 Temmuz 2017 10:35

Edinilen bilgiye göre, olay, 9 Temmuz 2017 Pazar saat 13.30 sıralarında Boyabat Alibeyli köyünde yaşandı. Köyde misafir olarak kalan ve birkaç gündür 112 Acil Sağlık ekiplerini gereksiz yere meşgul ettiği ileri sürülen Süleyman Y., (31) olayın yaşandığı gün köye gelen sağlık görevlilerine saldırdı. Köye gelerek verilen adresteki eve giren sağlık görevlilerine aniden tekme ve yumrukla fiziksel ve sözlü olarak saldıran Vezirköprü doğumlu Süleyman Y., olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Çeşitli yerlerinden darbe alan 112 Acil Sağlık görevlileri Ufuk Turan 5 gün, Büşra Nur Demircan 3 gün, Beyza Sayılır ise 3 gün iş göremezlik raporu aldı.
Süleyman Y.’nin birkaç gün önce de acil serviste bir görevliye saldırdığı öğrenildi. 

Osman Aksu


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