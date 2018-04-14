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Sinop'ta 2 genç evlerinde ölü bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 2 genç, bu sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu.

Sinopta 2 genç evlerinde ölü bulundu
2 genç evlerinde ölü bulundu - Foto Galeri

14 Nisan 2018 15:20

Olay, bu sabah Yıldız ve Karacaören mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece birlikte vakit geçirdikleri ve 3 kişi oldukları öğrenilen Karacaören'de ikamet eden Gökhan Öztürk (25) ile Yıldız Mahallesi'nde oturan İbrahim Çetinkaya (23) bu sabah evlerinde ölü bulundu. 3 arkadaştan Y.G. ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ölen gençlerin üzerende sentetik uyuşturucu bulunduğu ileri sürüldü.

Polis şüpheli ölümlerle ilgili inceleme başlattı.  

Osman Aksu

 

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