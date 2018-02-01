Sinop’ta apartman dairesinde korkutan patlama

Sinop Kefevi Mahallesi Büyükkaş Caddesi’nde bir evde patlama gerçekleşti. İlk belirlemelere göre patlama, piknik tüpündün sızan gazın sıkışmasından meydana geldi. Can kaybı yaşanmayan patlamada büyük çapta maddi hasar oluştu. Balkon penceresi yerinden söküldü, camlar patladı. Cam kırıkları sokağa fırladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Patlama esnasında evde olan 50 yaşındaki Remziye Yaşar patlamadan zarar görmedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osman Aksu

