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Sinop'ta araçlar didik didik arandı

Sinop'ta araçlar didik didik arandı
Sinop'ta araçlar didik didik arandı

Sinop'ta huzur ve güven uygulaması kapsamında araçlar didik didik arandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ortak uygulama yapıldı. Erfelek ilçe merkezi girişinde trafik ve asayiş ekipleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı bomba arama ve iz takip köpekleri eşliğinde yapılan uygulamada araçlar kontrol edildi.

Yol kontrol faaliyetine Erfelek Kaymakamı Muhammet Yılmaz da katıldı. Uygulama noktasında ekiplerin denetleyen Kaymakam Yılmaz, vatandaşlara emniyet kemerinin önemi ve yapılan kontrollerin huzur ve asayiş acısından önemine dair bilgilendirmelerde bulundu. 

Osman Aksu
 

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