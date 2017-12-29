Sinop'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı Sinop ziyareti ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği Pervane güzergahından başlanarak çarşı merkezi ve AK Parti Sinop İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun önüne kadar tüm caddeler Türk bayraklarıyla süslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uğur Mumcu Meydanı'nda katılacağı ziyarette güvenlik önlemleri attırılarak meydanın iç ve dış kısımları Türk bayraklarıyla donatıldı.

Sinop Belediye Başkanlığından da anonslar yapılarak, araç sürücüleri caddelere park etmemeleri konusunda uyarıldı.

Kentin değişik noktalarındaki billboardlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile donatıldı.

Osman Aksu