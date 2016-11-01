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Sinop’ta korkutan yangın

Sinop’ta 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın çevrede korkuya yol açtı.

Sinopta korkutan yangın

01 Kasım 2016 08:42

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Fırın Aralığı Sokak'ta bulunan bir 6 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Almanya’da oturan Cevat B.’ye ait olduğu öğrenilen evden duman çıktığını fark eden vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri dar olan sokağa girmekte zorluk yaşadı. İtfaiye ekipleri olaya hemen müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Osman Aksu

Etiketler: korkutan yangın, Sinop


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