Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Fırın Aralığı Sokak'ta bulunan bir 6 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Almanya’da oturan Cevat B.’ye ait olduğu öğrenilen evden duman çıktığını fark eden vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri dar olan sokağa girmekte zorluk yaşadı. İtfaiye ekipleri olaya hemen müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osman Aksu