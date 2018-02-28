Sinop’ta kuru yük gemisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Rusya’nın Tuapse Limanı’ndan İzmit Dilovası’na giden MV Mümtaz Amca isimli kömür yüklü kuru yük gemisinin baş ambarında gaz sıkışmasından bir patlama meydana geldi. Patlamada, gemide yağcı olarak çalışan İstanbul Gaziosmanpaşa doğumlu Kazım Sucu (47) hayatını kaybederken, Samsun Çarşamba nüfusuna kayıtlı R.Y.(54) isimli mürettebat ise yaralandı. Bir tekne ile gemiden alınan yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun duman nedeniyle cesede henüz ulaşılamazken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Osman Aksu

