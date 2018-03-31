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Sinop’ta ölü yunuslar kıyıya vurdu

Sinop'ta sahile çok sayıda telef olmuş yunus vurdu.

Sinopta ölü yunuslar kıyıya vurdu

31 Mart 2018 17:29

Balıkçıların avlanma döneminde denizlerde yunus ve kuş ölümleri artıyor. Balıkçıların ağına takılarak telef olan yunuslar zaman zaman kıyıya vuruyor. Sinop'ta Bahçeler sahilinde 5 yunus ve bazı kuş ölülerine rastlandı. 

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yunusların ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yunuslar denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil, herkes ekmeğinin peşinde. Yunuslar diplerde balık ararken ağa takılıyor” dedi.  

 

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