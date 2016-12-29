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Sinop’ta otobüs kazası: 4 ölü, 28 yaralı

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile yoldan çıkan yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Sinopta otobüs kazası: 4 ölü, 28 yaralı

29 Aralık 2016 08:11

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Sinop istikametine gitmekte olan 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Sinop’un Saraydüzü ilçesi Başekin köyü mevkisinde buzlanma nedeni ile sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görüp jandarma, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler hemen olay yerine intikal ederken, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Kazanın gerçekleştiği bölgede çalışmalar devam ediyor. 

Osman Aksu

Etiketler: AFAD, İstanbul, Sinop kaza, sinop otobüs kazası


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