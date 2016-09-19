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Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sinopta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

19 Eylül 2016 17:51

Kaza, öğle saatlerinde Sinop Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D 10 Karayolu Sanayi Kavşağı yolu Sanayi Viyadüğü’nün altından sanayiye gitmekte olan M.A.(72) yönetimindeki 57 AK 351 plakalı otomobil ile Sinop’tan sanayiye gitmekte olan M.Y.’nin (44) kullandığı 55 AOF 96 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri 112 Acil ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 72 yaşındaki M.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, M.Y. ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Osman Aksu

Etiketler: Sinop, trafik kazası


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