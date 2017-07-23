Diğer
Kategoriler

Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinopta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

23 Temmuz 2017 23:13

Kaza, Boyabat-Kastamonu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat’tan Kastamonu istikametine gitmekte olan Volkan Ç.’nin (20) kullandığı 37 DP 248 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik şeridinde seyreden traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hızını alamayan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan Mehmet Seyitoğlu (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Volkan Ç. ile Onur Ç. (22) ve Kudret Onur K. (17) da yaralandı.
Hayatını kaybeden Mehmet Seyitoğlu'nun Çarşamba günü askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osman Aksu 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!