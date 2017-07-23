Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Boyabat-Kastamonu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat’tan Kastamonu istikametine gitmekte olan Volkan Ç.’nin (20) kullandığı 37 DP 248 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik şeridinde seyreden traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hızını alamayan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan Mehmet Seyitoğlu (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Volkan Ç. ile Onur Ç. (22) ve Kudret Onur K. (17) da yaralandı.

Hayatını kaybeden Mehmet Seyitoğlu'nun Çarşamba günü askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osman Aksu



