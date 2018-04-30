Sinop'ta trafik kazasında araç ters döndü

Edinilen bilgiye göre, 20.45 sıralarında Boyabat istikametinden Saraydüzü istikametine seyir halinde bulunan Necip Can idaresindeki 57 AE 956 plakalı otomobilin önüne tali yoldan traktör çıktı. Kontrolden çıkan otomobil sağ şerit kenarında bulunan demir bariyerlere çarpması ile taklalar atmaya başladı. Ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza mahalline intikal eden sağlık ekipleri yaralanan Hamit Enes Gümüş ve (14) Havva Can’ı (47) Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.