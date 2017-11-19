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Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü

Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sinopta traktör devrildi: 1 ölü

19 Kasım 2017 15:09

Kaza, Sinop'un Erfelek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selbeyi köyünde mantar toplamaya giden İbrahim Öztürk, daha sonra evine dönmek üzere traktörle yola çıktı. Öztürk yönetimindeki 57 AU 703 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aracın altında kalan Öztürk hayatını kaybetti. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine giden jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan cenaze, Sinop Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Osman Aksu

 

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