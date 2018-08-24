Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Sinop'ta traktör kazası: 1 ölü

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sinopta traktör kazası: 1 ölü

24 Ağustos 2018 18:56

Kaza, Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Köseli köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olan Nazif Topal (42) bayram ziyaretine gelen misafirlere su taşımak üzere karşı köye giderken yolun engebeli olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi. Devrilen traktörün altında kalan Topal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Nazif Topal’ın cenazesi bugün cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

Osman Aksu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç