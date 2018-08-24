Sinop'ta traktör kazası: 1 ölü

Kaza, Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Köseli köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olan Nazif Topal (42) bayram ziyaretine gelen misafirlere su taşımak üzere karşı köye giderken yolun engebeli olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi. Devrilen traktörün altında kalan Topal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Nazif Topal’ın cenazesi bugün cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

Osman Aksu

