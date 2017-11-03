Sinpaş’dan Sancaktepe’ye yeni proje

Sinpaş GYO, Sancaktepe’de yapılacak Metrolife projesini hayata geçiriyor. Basına özel olarak tanıtılan projede basın toplantısı ile tanıtıldı. Anadolu yakası Sancaktepe’de yer alan projenin hakkında konuşan Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, “Metrolife’da yaşayan bir kişi Üsküdar’daki işine 27 dakikada, Zincirlikuyu’ya ise sadece 45 dakikada ulaşacak" dedi.

Yapılan açıklamada evler; 59-205 metrekare arasında ve 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak. 554 konut ve 6 bloktan oluşan projede yansıma havuzları, çim amfi ve seyir terası, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, bisiklet ve yürüyüş parkuru yer alıyor.

Yenilikçi ve cesur vizyon ile bugüne kadar birçok bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, "Sancaktepe, Sinpaş’ın öncülüğünde hızla yükselen bir bölgemiz. Lagün, Kelebekia, Köyceğiz, Egeboyu projelerimizle bölgeye değer kattık. Şimdi metrosuyla, Şehir Hastanesi ile Sancaktepe, İstanbul’un en gözde yaşam merkezlerinden biri haline geliyor. Hem şehrin merkezinde hem de şehrin dışında hissedeceğiniz size özel peyzajı, 14 bin metrekarelik çarşı alanı ve meydanıyla doğayı ve kentli hayatı birlikte yaşayacaksınız" dedi.

Gacemer, Metrolife projesinde, hem yetişkinler, hem de çocuklar için her türlü detayın planlandığını belirterek, "Geniş teraslı ve bahçeli evleri, sağlık ve sporla iç içe bir yaşama imkan tanıyan bisiklet parkuru ve yürüyüş yolları, park alanı, her türlü ihtiyacın 8 bin metrekarelik çarşı alanı ve meydanı bulunuyor" şeklinde konuştu.

Fatih Gavuz