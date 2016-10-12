Edinilen bilgiye göre; Maçka İlçe yolu üzerinde bulunan Anadolu Kavşağında Karşı yöne geçmek isteyen A.G, kendi yönetimindeki 61 AP 313 plakalı araç sinyal vermeden karşı yöne geçmek için dönemece girdi. Bu sırada arkasından gelen K.B. yönetimindeki 61 KP 686 plakalı araç kendisine çarptı. Kaza sırasında K.B'nin kullandığı araç içerisinde bulunan Bilal Kılıç, araçtan fırlayarak olay yerinden can verdi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, kaza yerinde yapmış olduğu çalışmada A.G, Şerit İzleme Kurallarına uymamak sucundan suçlu bulurken K.B'ye de Alkollü araç kullanmaktan işlem yaptığı öğrenildi. Bilal Kılıç'ın cansız bedeni ise Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.

Şükrü Üçüncü