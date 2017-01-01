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Sıradaki hedef: Reis mi?

Rus Büyükelçi Karlov'un suikastının daha önceden çekildiği görüntüler, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de ortaya çıkmış, bir sonraki bölümünde ise ''Noel Baba'' kılığındaki teröristlerin içine bomba yerleştirdikleri hediyeleri çocuklara dağıtması, Türkiye'yi bir kez daha sağduyulu bir alarma geçirmişti.

Sıradaki hedef: Reis mi?

01 Ocak 2017 16:25

FETÖ terör örgütü üyesi suikastçı polisin gerçekleştirdiği saldırı Samanyolu TV'deki dizinin birebir aynısı olduğu anlaşılmış, bunun üzerine dizinin tüm bölümleri mercek altına alınmıştı.

Ünlü gece kulübü Reina'yı kana bulayan hain terör saldırısının ardından ''Nizama Adanmış Hayatlar'' dizisinde açıkça işlenen 'Noel Baba'lı terör sahnesi ne yazık ki gerçekleşmiş oldu ve bir çok insanımız hayatını kaybederken bir çoğu da yaralandı. 

Aynı dizinin 92. bölümünde ise Reis'le büyük bir düelloya girişen Neşet, Akrep Rüstem'in yardımıyla onu kendi mekanında köşeye sıkıştırdı. Zor anlar yaşayan Reis'e yardım etmek için harekete geçen Ekip 1, olay yerine vardıklarında Reis'i korkunç bir halde buldu.

Hem Karlov suikastı hem de yılbaşı gecesi Reina'da meydana gelen kanlı olayın ardından dizinin bir sonraki bölümünü takip eden sosyal medya kullanıcıları, sonraki hedefin; bir çok kesim tarafından, ''Reis'' diye hitap edilen, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'' olduğunu ifade etti.

Türkiye Gazetesi-Ahmet Aydemir 

Etiketler: dizi, fetö, Nizama Adanmış Hayatlar


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